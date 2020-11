Stanislas Wawrinka a une nouvelle fois souffert face à Alexander Zverev. En trois confrontations, il ne l’a jamais battu. Pour le Lausannois, l’Allemand est le meilleur élément de la « Next Gen ».

« Cela fait quelques années maintenant qu’il est dans le Top 10, dans le Top 8, le Top 5. Il a prouvé qu’il est l’un des tout meilleurs de sa génération. Pour moi, c’est le plus fort. Voilà. C’est un joueur qui maintenant depuis quelques années a l’habitude de gagner des tournois chaque année, et des gros tournois contre les meilleurs. Je ne l’ai jamais battu. J’ai l’impression aujourd’hui que c’est le Zverev que j’ai souvent joué. C’est compliqué, j’ai du mal à trouver des solutions. Comme à chaque match, j’ai des occasions, je n’arrive pas à concrétiser. C’était compliqué de nouveau aujourd’hui (Vendredi) », a reconnu Stan The Man en conférence de presse.

Pour exemple, Zverev face au Big 3 c’est : 2 victoires et 3 défaites face à Novak Djokovic, 4 victoires et 3 défaites face à Roger Federer et 1 victoire pour 5 défaites contre Rafael Nadal. Il a l’occasion de réduire l’écart ce samedi…