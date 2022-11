S’exprimant pour Eurosport, Mats a bien voulu se pencher sur le cas Félix Auger‐Aliassime qui impres­sionne l’en­semble des spécia­listes depuis quelques semaines car il semble bien que le Canadien a passé un très gros cap.

« Son service est abso­lu­ment énorme, et son physique est celui de Novak Djokovic et peut‐être même un cran au‐dessus, et cela ne sort pas de ma bouche à la légère car j’ai toujours pensé que Djokovic était le plus grand athlète de tous les sports au cours des six ou sept dernières année. Mais Félix Auger‐Aliassime est juste au dessus et pous­se­rait Novak dans tous les dépar­te­ments physi­que­ment, c’est incroyable »