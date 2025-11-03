Après avoir remis le trophée à Jannik Sinner, tombeur de Felix Auger‐Aliassime en finale du Masters 1000 de Paris, Yannick Noah a rendu hommage aux deux joueurs et plus particulièrement au numéro 1 mondial.
« La dernière fois que j’ai vu Félix, c’était quand il avait perdu contre le jeune Blancaneaux en finale juniors. Le revoir aujourd’hui, je le trouve transformé. Forcément, il y a un lien avec lui : on le suit depuis longtemps. Et puis, chaque fois que j’entends « Yannick », je me retourne… mais ce n’est plus moi : c’est le vrai « Jannik », le grand Jannik », a raconté le Français dans des propos relayés par Tennis Actu.
Publié le lundi 3 novembre 2025 à 18:51