Après avoir remis le trophée à Jannik Sinner, tombeur de Felix Auger‐Aliassime en finale du Masters 1000 de Paris, Yannick Noah a rendu hommage aux deux joueurs et plus parti­cu­liè­re­ment au numéro 1 mondial.

« La dernière fois que j’ai vu Félix, c’était quand il avait perdu contre le jeune Blancaneaux en finale juniors. Le revoir aujourd’hui, je le trouve trans­formé. Forcément, il y a un lien avec lui : on le suit depuis long­temps. Et puis, chaque fois que j’entends « Yannick », je me retourne… mais ce n’est plus moi : c’est le vrai « Jannik », le grand Jannik », a raconté le Français dans des propos relayés par Tennis Actu.