ATP - Rolex Paris Masters

Yannick Noah, après avoir remis le trophée à Sinner : « Chaque fois que j’entends ‘Jannik’, je me retourne… Mais ce n’est plus moi : c’est le vrai ‘Jannik’, le grand Jannik »

Par Baptiste Mulatier

Après avoir remis le trophée à Jannik Sinner, tombeur de Felix Auger‐Aliassime en finale du Masters 1000 de Paris, Yannick Noah a rendu hommage aux deux joueurs et plus parti­cu­liè­re­ment au numéro 1 mondial. 

 « La dernière fois que j’ai vu Félix, c’était quand il avait perdu contre le jeune Blancaneaux en finale juniors. Le revoir aujourd’hui, je le trouve trans­formé. Forcément, il y a un lien avec lui : on le suit depuis long­temps. Et puis, chaque fois que j’entends « Yannick », je me retourne… mais ce n’est plus moi : c’est le vrai « Jannik », le grand Jannik », a raconté le Français dans des propos relayés par Tennis Actu.

Publié le lundi 3 novembre 2025 à 18:51

