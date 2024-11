Yannick Noah était présent à Bercy vendredi lors de la victoire d’Ugo Humbert contre Jordan Thompson en quarts de finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy. Le vain­queur de Roland‐Garros 1983 a fait quelques confi­dences à L’Equipe après la rencontre.

« Je ne suis pas loin. Il y a un match, tous les potes m’ont appelé, je devais venir voir Richie (Gasquet) l’autre jour mais je n’ai pas pu. Je suis à 10 minutes à vélo, je suis venu avec plaisir, j’au­rais même aimé venir hier (jeudi) mais je ne regrette pas d’être venu. Parce que j’ai passé un très bon moment et à la fin, ça gagne. Quand il a eu ses deux balles de match, qu’il a perdu le jeu et break derrière, je me suis dit ‘Ahalala, ça y est je suis le chat noir, il faut que je sorte !’ Non, je suis trop content pour eux, pour leur team ! »