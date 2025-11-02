Invité d’honneur pour la cérémonie de remise des prix après la finale du Rolex Paris Masters entre Jannik Sinner et Félix Auger‐Aliassime, Yannick Noah, qui a remis le trophée de vainqueur à l’Italien, s’est exprimé après la rencontre au micro d’Eurosport.
Et selon le dernier vainqueur français de Roland‐Garros, le Canadien n’était pas si loin du 2e joueur mondial.
« Je suis toujours impressionné par Sinner mais j’ai aussi été surpris par Félix. Je pense qu’il rate un petit peu son début de match et j’ai trouvé que c’était vraiment équilibré au deuxième set. Ça se joue, comme souvent à ce niveau‐là, à deux, trois balles comme au tie‐break où Félix a la possibilité d’être devant. Félix arrive quand même de loin, je pense que si on lui avait dit en début de semaine qu’il serait en finale, il aurait été content. J’ai lu sa déclaration disant que Sinner et Alcaraz ne sont pas intouchables et je l’ai un peu ressenti. Quand on voit un match comme celui‐là, même si Sinner gagne car il est meilleur sur les points importants, il n’y a pas une si grosse différence, et c’est encourageant pour lui. »
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 18:40