Invité d’hon­neur pour la céré­monie de remise des prix après la finale du Rolex Paris Masters entre Jannik Sinner et Félix Auger‐Aliassime, Yannick Noah, qui a remis le trophée de vain­queur à l’Italien, s’est exprimé après la rencontre au micro d’Eurosport.

Et selon le dernier vain­queur fran­çais de Roland‐Garros, le Canadien n’était pas si loin du 2e joueur mondial.

« Je suis toujours impres­sionné par Sinner mais j’ai aussi été surpris par Félix. Je pense qu’il rate un petit peu son début de match et j’ai trouvé que c’était vrai­ment équi­libré au deuxième set. Ça se joue, comme souvent à ce niveau‐là, à deux, trois balles comme au tie‐break où Félix a la possi­bi­lité d’être devant. Félix arrive quand même de loin, je pense que si on lui avait dit en début de semaine qu’il serait en finale, il aurait été content. J’ai lu sa décla­ra­tion disant que Sinner et Alcaraz ne sont pas intou­chables et je l’ai un peu ressenti. Quand on voit un match comme celui‐là, même si Sinner gagne car il est meilleur sur les points impor­tants, il n’y a pas une si grosse diffé­rence, et c’est encou­ra­geant pour lui. »