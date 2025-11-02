AccueilATPATP - Rolex Paris MastersYannick Noah star de l'après finale entre Sinner et Auger-Aliassime
Quelques semaines après avoir vu son équipe s’in­cliner en Laver Cup, le nouveau capi­taine de la Team Europe, Yannick Noah, sera présent ce dimanche à Paris la Défense Arena pour la finale du Rolex Paris Masters entre Jannik Sinner et Félix Auger‐Aliassime. 

Le dernier vain­queur fran­çais de Roland‐Garros a en effet été désigné pour remettre le trophée au vain­queur durant la céré­monie de remise des prix. 

Un rôle qu’il avait déjà tenu pour la finale de Roland‐Garros 2023 entre Novak Djokovic et Casper Ruud. 

Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 15:02

