Quelques semaines après avoir vu son équipe s’in­cliner en Laver Cup, le nouveau capi­taine de la Team Europe, Yannick Noah, sera présent ce dimanche à Paris la Défense Arena pour la finale du Rolex Paris Masters entre Jannik Sinner et Félix Auger‐Aliassime.

Le dernier vain­queur fran­çais de Roland‐Garros a en effet été désigné pour remettre le trophée au vain­queur durant la céré­monie de remise des prix.

Yannick Noah remettra le trophée au vain­queur du Rolex Paris Masters

➡️ https://t.co/pPjQkclQuY pic.twitter.com/j56SA3dpKp — L’Équipe (@lequipe) November 2, 2025

Un rôle qu’il avait déjà tenu pour la finale de Roland‐Garros 2023 entre Novak Djokovic et Casper Ruud.