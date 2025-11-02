Quelques semaines après avoir vu son équipe s’incliner en Laver Cup, le nouveau capitaine de la Team Europe, Yannick Noah, sera présent ce dimanche à Paris la Défense Arena pour la finale du Rolex Paris Masters entre Jannik Sinner et Félix Auger‐Aliassime.
Le dernier vainqueur français de Roland‐Garros a en effet été désigné pour remettre le trophée au vainqueur durant la cérémonie de remise des prix.
Yannick Noah remettra le trophée au vainqueur du Rolex Paris Masters— L’Équipe (@lequipe) November 2, 2025
Un rôle qu’il avait déjà tenu pour la finale de Roland‐Garros 2023 entre Novak Djokovic et Casper Ruud.
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 15:02