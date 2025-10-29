Mené un set à zéro, puis 1–3 dans la troisième manche, le tenant du titre, Alexander Zverev, s’en est sorti face à l’Argentin Ugo Carabelli au deuxième tour du Masters 1000 de Paris.
Après sa victoire, l’Allemand a avoué avoir été surpris du niveau de jeu de son adversaire, 49e mondial.
« C’était un match de grande qualité. Je ne pense pas avoir mal joué. Je ne m’attendais pas à ce qu’il joue aussi bien et serve comme il l’a fait », a déclaré le numéro 3 mondial, qualifié en huitièmes de finale.
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 18:43