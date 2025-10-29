AccueilATPATP - Rolex Paris MastersZverev, après avoir souffert lors du 2e tour : "Je ne m'attendais...
ATP - Rolex Paris Masters

Zverev, après avoir souf­fert lors du 2e tour : « Je ne m’at­ten­dais pas à ce qu’il joue aussi bien et serve comme il l’a fait »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

63
Screenshot

Mené un set à zéro, puis 1–3 dans la troi­sième manche, le tenant du titre, Alexander Zverev, s’en est sorti face à l’Argentin Ugo Carabelli au deuxième tour du Masters 1000 de Paris. 

Après sa victoire, l’Allemand a avoué avoir été surpris du niveau de jeu de son adver­saire, 49e mondial. 

« C’était un match de grande qualité. Je ne pense pas avoir mal joué. Je ne m’at­ten­dais pas à ce qu’il joue aussi bien et serve comme il l’a fait », a déclaré le numéro 3 mondial, qualifié en huitièmes de finale.

Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 18:43

Article précédent
Vacherot, après sa nouvelle victoire contre son cousin, Rinderknech : « Je pense que ça s’est vu mais dans le premier set, on était très tendus »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.