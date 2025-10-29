Mené un set à zéro, puis 1–3 dans la troi­sième manche, le tenant du titre, Alexander Zverev, s’en est sorti face à l’Argentin Ugo Carabelli au deuxième tour du Masters 1000 de Paris.

Après sa victoire, l’Allemand a avoué avoir été surpris du niveau de jeu de son adver­saire, 49e mondial.

Zverev.



« It was an high quality match. I don’t feel I played bad. I wasn’t expec­ting him to play this well and to serve the way he did ».



He had some great words for Camilo at the net as well, telling him that « he has been playing incre­dibly all year ». — José Morgado (@josemorgado) October 29, 2025

« C’était un match de grande qualité. Je ne pense pas avoir mal joué. Je ne m’at­ten­dais pas à ce qu’il joue aussi bien et serve comme il l’a fait », a déclaré le numéro 3 mondial, qualifié en huitièmes de finale.