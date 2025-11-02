AccueilATPATP - Rolex Paris MastersZverev, c'est du sérieux : "J'espère pouvoir être à Turin, même si...
Zverev, c’est du sérieux : « J’espère pouvoir être à Turin, même si je dois jouer sous anes­thésie locale »

Diminué par sa cheville, la fameuse qui s’était brisée à Roland‐Garros face à Nadal en 2022, Alexandre est pas vrai­ment serein alors que se profile le Masters du Turin. Inquiet, il a décidé de prendre les choses en main. Sa cuisante défaite face à Sinner ne compte pas vu son état physique.

« Malheureusement, ma cheville a beau­coup enflé après le match contre Medvedev. Mais contre Sinner, vous n’avez aucune chance si vous n’êtes pas à 100 % et si vous ne jouez pas votre meilleur tennis, et cela s’est vu aujourd’hui. Je n’ai pas pu bouger correc­te­ment et je n’ai pas pu servir de manière opti­male, ce qui est très impor­tant contre lui. Je vais main­te­nant prendre l’avion pour Munich afin de consulter le médecin qui m’a opéré la cheville pour qu’il me soigne d’une manière ou d’une autre. J’espère pouvoir être à Turin, même si je dois jouer sous anes­thésie locale »

Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 08:40

