Diminué par sa cheville, la fameuse qui s’était brisée à Roland‐Garros face à Nadal en 2022, Alexandre est pas vraiment serein alors que se profile le Masters du Turin. Inquiet, il a décidé de prendre les choses en main. Sa cuisante défaite face à Sinner ne compte pas vu son état physique.
« Malheureusement, ma cheville a beaucoup enflé après le match contre Medvedev. Mais contre Sinner, vous n’avez aucune chance si vous n’êtes pas à 100 % et si vous ne jouez pas votre meilleur tennis, et cela s’est vu aujourd’hui. Je n’ai pas pu bouger correctement et je n’ai pas pu servir de manière optimale, ce qui est très important contre lui. Je vais maintenant prendre l’avion pour Munich afin de consulter le médecin qui m’a opéré la cheville pour qu’il me soigne d’une manière ou d’une autre. J’espère pouvoir être à Turin, même si je dois jouer sous anesthésie locale »
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 08:40