Déjà accusé de violences il y a quelques années par son ex‐petite amie, Olga Sharypova, Alexander Zverev avait aussi été soup­çonné de coups et bles­sures sur la mère de sa fille, Brenda Patea.

Ce lundi, le tribunal d’ins­tance de Berlin, expli­quant qu’il est « reproché à l’ac­cusé d’avoir, en mai 2020 à Berlin, maltraité physi­que­ment une femme dans le cadre d’une dispute et d’avoir porté atteinte à sa santé », a condamné le joueur alle­mand à une amende d’un montant de 450 000 euros.

