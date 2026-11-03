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Zverev dévoile son programme pour fêter la plus belle saison de sa carrière : « Je vais avec toute la famille, dont cinq enfants, aux Maldives »

Par
Antoine Trupiano
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Alexander Zverev a réalisé la plus belle saison de sa carrière, attei­gnant tous les objec­tifs qu’il s’était fixés. Avec deux titres du Grand Chelem, remportés à Roland‐Garros puis à l’US Open, et surtout une place de numéro un mondial en fin d’année, l’Allemand a de quoi savourer une saison tout simple­ment exceptionnelle.

Après avoir célébré son acces­sion au sommet du clas­se­ment ATP, Zverev a été inter­rogé en confé­rence de presse sur la manière dont il comp­tait fêter cette année si particulière.

Le cham­pion alle­mand a expliqué qu’il préfé­rait attendre la fin de la Coupe Davis avant de véri­ta­ble­ment profiter de ses succès. Pas ques­tion pour autant d’organiser de grandes festi­vités : il envi­sage plutôt de célé­brer cette saison histo­rique dans le calme, avant de s’envoler quelques jours vers les îles en compa­gnie de toute sa famille.

« Je dois jouer après‐demain, je ne vais pas trop faire la fête. Je pense que tout se passera après la Coupe Davis. Ce sera une célé­bra­tion calme parce qu’a­près, je vais avec toute la famille, dont cinq enfants, aux Maldives. Ce sera donc une fête diffé­rente » a déclaré Alexander Zverev.

Publié le mardi 3 novembre 2026 à 09:56

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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