Alexander Zverev a réalisé la plus belle saison de sa carrière, atteignant tous les objectifs qu’il s’était fixés. Avec deux titres du Grand Chelem, remportés à Roland‐Garros puis à l’US Open, et surtout une place de numéro un mondial en fin d’année, l’Allemand a de quoi savourer une saison tout simplement exceptionnelle.
Après avoir célébré son accession au sommet du classement ATP, Zverev a été interrogé en conférence de presse sur la manière dont il comptait fêter cette année si particulière.
Le champion allemand a expliqué qu’il préférait attendre la fin de la Coupe Davis avant de véritablement profiter de ses succès. Pas question pour autant d’organiser de grandes festivités : il envisage plutôt de célébrer cette saison historique dans le calme, avant de s’envoler quelques jours vers les îles en compagnie de toute sa famille.
« Je dois jouer après‐demain, je ne vais pas trop faire la fête. Je pense que tout se passera après la Coupe Davis. Ce sera une célébration calme parce qu’après, je vais avec toute la famille, dont cinq enfants, aux Maldives. Ce sera donc une fête différente » a déclaré Alexander Zverev.
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 09:56