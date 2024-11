C’est la 3ème fois que les deux cham­pions vont s’af­fronter et tout le monde se souvient de leur formi­dable duel l’an dernier dans la même salle avec une ambiance de folie.

Ugo avait eu des occa­sions mais Zverev très calme avait su laisser passer l’orage pour s’im­poser in extremis (6−4, 6–7 (3), 7–6 (5)).

Ce dimanche, ce scénario peut bien sûr se repro­duire mais le cadre est tota­le­ment diffé­rent puis­qu’il s’agit de soulever le trophée.

Au niveau physique, il est clair que Zverev est plus frais car Ugo a dépensé beau­coup de fioul durant cette semaine et le réser­voir peut très vite se vider face à Sascha qui impose du rythme, des vrais rallyes. Il faudra donc voir si le Français va être capable d’écourter les échanges et de ne pas se faire piéger par la filière du joueur allemand.

Zverev, c’est Karen Kachanov multi­plié par 3 et l’on a bien vu qu’Ugo a eu des passages très diffi­ciles face au Russe. D’ailleurs, l’issue du duel a été complè­te­ment tron­quée avec la bles­sure de Karen.

Zverev est donc le favori logique. D’ailleurs, même si le public peut jouer un rôle, il sera minime car l’Allemand est un habitué des ambiances dites « hostiles ».

Humbert devra donc être aussi précis que face à Carlos Alcaraz pour réaliser un nouvel exploit autant dire qu’il devra faire le match parfait.