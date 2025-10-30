Un tournoi ATP sans une plainte d’Alexander Zverev n’est décidément pas un vrai tournoi ATP. Même si, pour le coup, son avis livré au micro d’Eurosport après sa victoire difficile face à Camilo Ugo Carabelli au deuxième tour du Masters 1000 de Paris semble rejoindre celui de nombreux joueurs présents sur place.
« Je ne veux pas avoir l’air d’être celui qui parle de cela chaque semaine, mais je pense que la surface est assez bizarre ici. Elle est très lente, et il y a très peu de rebond, donc c’est difficile de frapper des balles avec de la qualité. Et même si vous frappez un bon coup, vous sentez que vous n’êtes pas particulièrement récompensé. Si vous frappez un coup lifté et lourd, la balle reste très basse. Si vous frappez un coup rapide, la balle ralentit. J’ai l’impression que les bons coups que les grands joueurs maîtrisent ne sont pas aussi efficaces que sur d’autres terrain. Nous verrons comment avance le tournoi : peut‐être que toutes les têtes de série vont gagner à partir de maintenant et que ce que j’ai dit ne sera qu’une bêtise. »
Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 10:03