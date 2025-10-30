Un tournoi ATP sans une plainte d’Alexander Zverev n’est déci­dé­ment pas un vrai tournoi ATP. Même si, pour le coup, son avis livré au micro d’Eurosport après sa victoire diffi­cile face à Camilo Ugo Carabelli au deuxième tour du Masters 1000 de Paris semble rejoindre celui de nombreux joueurs présents sur place.

« Je ne veux pas avoir l’air d’être celui qui parle de cela chaque semaine, mais je pense que la surface est assez bizarre ici. Elle est très lente, et il y a très peu de rebond, donc c’est diffi­cile de frapper des balles avec de la qualité. Et même si vous frappez un bon coup, vous sentez que vous n’êtes pas parti­cu­liè­re­ment récom­pensé. Si vous frappez un coup lifté et lourd, la balle reste très basse. Si vous frappez un coup rapide, la balle ralentit. J’ai l’im­pres­sion que les bons coups que les grands joueurs maîtrisent ne sont pas aussi effi­caces que sur d’autres terrain. Nous verrons comment avance le tournoi : peut‐être que toutes les têtes de série vont gagner à partir de main­te­nant et que ce que j’ai dit ne sera qu’une bêtise. »