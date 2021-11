Une demi‐finale de rêve. Alexander Zverev et Daniil Medvedev s’af­frontent aux alen­tours de 16h30, après Novak Djokovic – Hubert Hurkacz prévu à 14h. Après sa victoire contre Casper Ruud avant minuit samedi soir, l’Allemand a décidé de mettre la pres­sion sur son futur adversaire.

« Je pense que Medvedev sera beau­coup plus frais que moi. Mais c’est une part du tennis. Je dois me remettre et jouer à mon meilleur niveau. Je vais tout faire pour me donner le plus de chances possibles de gagner », a estimé Zverev au micro du Paris Rolex Masters.

Si le numéro 4 mondial n’a pas trop traîné contre Ruud, il a passé près de 3h sur le court contre Grigor Dimitrov en huitièmes de finale.