La vie d’Alexander Zverev est assez mouvementée depuis quelques jours. Après avoir appris qu’il allait être papa, le joueur allemand a été accusé par une ex-compagne de violence volontaire. Une accusation grave sur laquelle Zverev s’est défendu, sur son compte Instagram, en affirmant que ces allégations étaient totalement fausses. En conférence de presse après son match facilement remporté au deuxième tour, le 7e mondial a rapidement balayé la question tout en répétant qu’il était venu à Paris pour jouer et non pour se justifier.

« Je suis là pour jouer au tennis. J’ai bien géré cela ces dernières semaines, depuis le déconfinement, et je veux continuer ainsi. Comme vous l’avez dit, il y a beaucoup de choses qui ont lieu en ce moment, il y a des bonnes nouvelles aussi, je pense. Je suis ravi d’être ici et de jouer au tennis. J’ai tout dit sur mon profil Instagram. Il n’y a rien d’autre à ajouter, je suis ici pour jouer au tennis. La relation est terminée depuis longtemps maintenant. Et je prends plaisir sur le court. J’ai déjà dit ce que j’avais à dire, rien n’est vrai et je n’ai rien d’autre à dire sur le sujet pour le moment », a sobrement commenté « Sascha » qui aimerait quand même qu’on le laisse en paix avec cette histoire.