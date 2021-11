Alexandre Zverev s’est exprimé après de nos confrères de l’Equipe sur sa carrière et notam­ment ce qui avait changé en terme de perfor­mance. S’il a expliqué que Tokyo a été un vrai point de passage, il insiste aussi sur le fait qu’il existe main­te­nant une vraie émula­tion au sein de la fameuse Next Gen : « Pendant long­temps, j’étais cata­logué comme le seul jeune capable d’in­quiéter le Big 3 en Grand Chelem. Aujourd’hui, il y a aussi Medvedev et Tsitsipas. Cela m’aide beau­coup. Je ne dirais pas que ça m’en­lève de la pres­sion, mais il est clair qu’il y a désor­mais un groupe de jeunes joueurs qui menacent le Big 3 en Grand Chelem. Il y a une forme d’ému­la­tion, : on veut tous être meilleur »