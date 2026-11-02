Numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière ce lundi suite à la publi­ca­tion du clas­se­ment ATP, Alexander Zverev avait logi­que­ment le sourire lors de son passage en confé­rence de presse, quelques minutes après l’hom­mage qui lui a été rendu sur le court de la Plénitude Arena.

Notamment inter­rogé sur ses prochains objec­tifs, l’Allemand n’a pas caché que battre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en faisait partie. Extrait.

Q. Maintenant que vous êtes n° 1 mondial et que vous avez remporté deux tour­nois du Grand Chelem, pensez‐vous qu’il vous reste encore quelque chose à prouver l’année prochaine ? Par exemple, battre plus souvent les meilleurs joueurs, comme Sinner et Alcaraz ?

ALEXANDER ZVEREV : Oui, bien sûr. Je pense que j’ai sans aucun doute réalisé une excel­lente saison, et je suis très satis­fait de ce que j’ai accompli : remporter deux tour­nois du Grand Chelem, devenir n° 1 mondial, et tout ça, c’est certain. Mais bien sûr, il y a encore tant d’autres choses que je souhaite accom­plir et j’ai encore des objec­tifs à atteindre. Et je pense que c’est très impor­tant, dans n’importe quel sport ou dans la vie de n’importe qui, d’avoir des objec­tifs précis que l’on s’est fixés, ce qui est clai­re­ment mon cas. J’ai hâte que les deux meilleurs joueurs soient à nouveau en pleine forme, qu’ils jouent à fond et que je puisse les affronter. J’ai hâte de relever ce défi également.