Numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière ce lundi suite à la publication du classement ATP, Alexander Zverev avait logiquement le sourire lors de son passage en conférence de presse, quelques minutes après l’hommage qui lui a été rendu sur le court de la Plénitude Arena.
Notamment interrogé sur ses prochains objectifs, l’Allemand n’a pas caché que battre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en faisait partie. Extrait.
Q. Maintenant que vous êtes n° 1 mondial et que vous avez remporté deux tournois du Grand Chelem, pensez‐vous qu’il vous reste encore quelque chose à prouver l’année prochaine ? Par exemple, battre plus souvent les meilleurs joueurs, comme Sinner et Alcaraz ?
ALEXANDER ZVEREV : Oui, bien sûr. Je pense que j’ai sans aucun doute réalisé une excellente saison, et je suis très satisfait de ce que j’ai accompli : remporter deux tournois du Grand Chelem, devenir n° 1 mondial, et tout ça, c’est certain. Mais bien sûr, il y a encore tant d’autres choses que je souhaite accomplir et j’ai encore des objectifs à atteindre. Et je pense que c’est très important, dans n’importe quel sport ou dans la vie de n’importe qui, d’avoir des objectifs précis que l’on s’est fixés, ce qui est clairement mon cas. J’ai hâte que les deux meilleurs joueurs soient à nouveau en pleine forme, qu’ils jouent à fond et que je puisse les affronter. J’ai hâte de relever ce défi également.
Publié le lundi 2 novembre 2026 à 19:17