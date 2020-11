La demi-finale entre Alexander Zverev et Rafael Nadal s’annonce alléchante. D’un côté l’Allemand, fort de son doublé à Cologne et de ses 11 succès consécutifs. De l’autre, l’Espagnol, quelques fois malmené et en difficulté. Un seul titre en indoor alors que son adversaire du jour en a remporté deux lors des trois dernières semaines.

Aux confrontation directes entre les deux joueurs, Nadal mène 5-1. Mais Zverev a gagné la dernière, lors des Finales ATP de Londres en 2019, 6-2, 6-4…En indoor.

Alexander se réjouit d’aborder le match contre Rafa en pleine confiance.

« La plupart des joueurs de tennis ont plus perdu que gagné contre Nadal, c’est normal. Mais je me sens bien. Quand on va se battre contre Rafa, il faut avoir le vent en poupe, et c’est toujours le cas lorsqu’on se bat contre les tops players (Les meilleurs joueurs), il faut être au top de sa forme. Rafa est extrêmement motivé cette année. Il n’a jamais gagné ce tournoi et je pense que c’est là aussi la source de sa motivation. Mais j’affiche de très bons résultats sur cette surface jusqu’ici et j’espère aller le plus loin », a déclaré le poulain de David Ferrer en conférence de presse.

On a hâte d’y être.