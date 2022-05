Le numéro 1 mondial progresse après chaque sortie même si face à Casper Ruud il a connu un vrai trou d’air dans la première manche avant de se ressaisir pour se quali­fier pour la 124ème finale de sa carrière.

Le Norvégien n’a pas démé­rité mais il s’in­cline en deux sets 6–4, 6–3.

Il va surement regretter son début de match un peu catas­tro­phique où rapi­de­ment mené 3–0 puis 5–1, il a du plus que forcer son talent pour revenir tout près du Serbe (6–4).

En face, Nole a bien pris conscience qu’il aurait bien pu passer une drôle de soirée et c’est pour cela qu’il ponctua sa balle de set par une grimace en direc­tion du public pour dire : oui je suis là.

Là et bien plus encore puisque demain il sera même le favori face à Stefanos Tsitsipas pour une finale qui sent la poudre.

L’autre petite exploit de cette soirée c’est le fait que le Serbe empoche sa 1000ème victoire sur le circuit, il n’était que 4 à avoir réaliser cet exploit aupa­ra­vant (NDLR : Connors, Lendl, Federer, Nadal)