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Adriano Panatta, qui a remis le trophée à Jannik Sinner : « Quand nous nous sommes pris dans les bras, je lui ai dit quelque chose à propos de Roland‐Garros… »

Par
Baptiste Mulatier
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Dernier vain­queur du tournoi de Rome en 1976, Adriano Panatta a vu Jannik Sinner lui succéder 50 ans plus tard. 

Vainqueur du Masters 1000 italien, ce dimanche, grâce à sa victoire en finale contre Casper Ruud (6−4, 6–4), le numéro 1 mondial a juste­ment reçu le trophée des mains de Panatta, qui lui a glissé quelques mots dans l’oreille. 

« Quand Jannik et moi nous sommes pris dans les bras, je lui ai dit que j’irais à Paris pour la remise des prix (de Roland‐Garros, ndlr) et que je serais ravi de lui remettre une deuxième coupe. Il m’a répondu : ‘Oui, peut‐être, ce serait la plus belle chose du monde’. Je lui ai dit de ne pas s’inquiéter et que, selon moi, il y arri­ve­rait sans problème », a raconté l’an­cien vain­queur de Roland‐Garros dans des propos relayés par OA Sport.

Publié le lundi 18 mai 2026 à 11:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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