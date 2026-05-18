Dernier vain­queur du tournoi de Rome en 1976, Adriano Panatta a vu Jannik Sinner lui succéder 50 ans plus tard.

Vainqueur du Masters 1000 italien, ce dimanche, grâce à sa victoire en finale contre Casper Ruud (6−4, 6–4), le numéro 1 mondial a juste­ment reçu le trophée des mains de Panatta, qui lui a glissé quelques mots dans l’oreille.

« Quand Jannik et moi nous sommes pris dans les bras, je lui ai dit que j’irais à Paris pour la remise des prix (de Roland‐Garros, ndlr) et que je serais ravi de lui remettre une deuxième coupe. Il m’a répondu : ‘Oui, peut‐être, ce serait la plus belle chose du monde’. Je lui ai dit de ne pas s’inquiéter et que, selon moi, il y arri­ve­rait sans problème », a raconté l’an­cien vain­queur de Roland‐Garros dans des propos relayés par OA Sport.