L’ancien joueur est certain que le numéro 1 mondial va reve­niur sur les courts en étant en grande forme, il faut dire qu’il a eu certaines infor­ma­tions concer­nant son impli­ca­tion à l’entrainement.

Sinner est prêt pour Rome, une pause peut parfois faire du bien. Je suis convaincu que Jannik a profité de cette période pour améliorer son jeu sur terre battue et n’a pas perdu sa forme physique, on me dit qu’il s’est beau­coup entraîné et heureu­se­ment il a égale­ment conservé le haut du clas­se­ment. Je suis très opti­miste, trois mois ce n’est pas très long. Tout ce qui aurait été plus aurait été un problème, il a utilisé cette période pour s’en­traîner d’une certaine manière, amélio­rant son jeu et son physique. Il n’a rien à voir avec la disqua­li­fi­ca­tion, il a bien fait de négo­cier son plai­doyer car avec Wada on ne sait jamais où on va finir. C’est un garçon très intel­li­gent et mature, un exemple pour tous les sports pour son compor­te­ment. C’est peut‐être même trop parfait »

