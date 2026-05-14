Avant le début du tournoi, le président de la fédération italienne, Angelo Binaghi, avait fait quelques annonces indécentes, notamment sur sa capacité à proposer le Masters 1000 de Rome comme candidat à une 5e place dans les tournois du Grand Chelem.
L’évènement de ce mercredi soir avec un feu d’artifice tiré pour la finale de la Coupe d’Italie de football au stade olympique, situé à côté du complexe de tennis, est une preuve d’une forme d’incompétence. Mais il y a d’autres sujets qui font de Rome un Masters 1000 qui doit encore progresser, comme la qualité très discutable des courts par exemple.
Bizarre scenes in Roma ⚽️😳💨 pic.twitter.com/uq5yRGKP8t— Tennis TV (@TennisTV) May 13, 2026
Il reste que notre confrère Benoit Maylin a moyennement apprécié cet incident et l’a donc fait savoir.
Ah il est beau le 5e Grand Chelem.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 13, 2026
Après 1 h, le match est arrêté à cause des feux d’artifice tirés pour la finale de la Coupe d’Italie.
Le hawk eye ne voit plus rien !
On va attendre que la fumée se dissipe.
Mais quel bordel. Quelle honte.
J’ai mal à mon tennis. pic.twitter.com/Uq1UREA0dW
« Ah il est beau le 5e Grand Chelem. Après 1 h, le match est arrêté à cause des feux d’artifice tirés pour la finale de la Coupe d’Italie. Le hawk eye ne voit plus rien ! On va attendre que la fumée se dissipe. Mais quel bordel. Quelle honte. J’ai mal à mon tennis. »
Publié le jeudi 14 mai 2026 à 10:45