Avant le début du tournoi, le président de la fédé­ra­tion italienne, Angelo Binaghi, avait fait quelques annonces indé­centes, notam­ment sur sa capa­cité à proposer le Masters 1000 de Rome comme candidat à une 5e place dans les tour­nois du Grand Chelem.

L’évènement de ce mercredi soir avec un feu d’ar­ti­fice tiré pour la finale de la Coupe d’Italie de foot­ball au stade olym­pique, situé à côté du complexe de tennis, est une preuve d’une forme d’in­com­pé­tence. Mais il y a d’autres sujets qui font de Rome un Masters 1000 qui doit encore progresser, comme la qualité très discu­table des courts par exemple.

Bizarre scenes in Roma ⚽️😳💨 pic.twitter.com/uq5yRGKP8t — Tennis TV (@TennisTV) May 13, 2026

Il reste que notre confrère Benoit Maylin a moyen­ne­ment apprécié cet inci­dent et l’a donc fait savoir.

Ah il est beau le 5e Grand Chelem.



Après 1 h, le match est arrêté à cause des feux d’ar­ti­fice tirés pour la finale de la Coupe d’Italie.



Le hawk eye ne voit plus rien !



On va attendre que la fumée se dissipe.



Mais quel bordel. Quelle honte.



J’ai mal à mon tennis. pic.twitter.com/Uq1UREA0dW — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 13, 2026

« Ah il est beau le 5e Grand Chelem. Après 1 h, le match est arrêté à cause des feux d’ar­ti­fice tirés pour la finale de la Coupe d’Italie. Le hawk eye ne voit plus rien ! On va attendre que la fumée se dissipe. Mais quel bordel. Quelle honte. J’ai mal à mon tennis. »