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« Ah il est beau le 5e Grand Chelem, mais quel bordel, quelle honte. J’ai mal à mon tennis », lâche Benoît Maylin

Par
Jean Muller
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Internazionali BNL d' Italia 2019 Vista del Centrale

Avant le début du tournoi, le président de la fédé­ra­tion italienne, Angelo Binaghi, avait fait quelques annonces indé­centes, notam­ment sur sa capa­cité à proposer le Masters 1000 de Rome comme candidat à une 5e place dans les tour­nois du Grand Chelem.

L’évènement de ce mercredi soir avec un feu d’ar­ti­fice tiré pour la finale de la Coupe d’Italie de foot­ball au stade olym­pique, situé à côté du complexe de tennis, est une preuve d’une forme d’in­com­pé­tence. Mais il y a d’autres sujets qui font de Rome un Masters 1000 qui doit encore progresser, comme la qualité très discu­table des courts par exemple. 

Il reste que notre confrère Benoit Maylin a moyen­ne­ment apprécié cet inci­dent et l’a donc fait savoir.

« Ah il est beau le 5e Grand Chelem. Après 1 h, le match est arrêté à cause des feux d’ar­ti­fice tirés pour la finale de la Coupe d’Italie. Le hawk eye ne voit plus rien ! On va attendre que la fumée se dissipe. Mais quel bordel. Quelle honte. J’ai mal à mon tennis. »

Publié le jeudi 14 mai 2026 à 10:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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