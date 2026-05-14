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« Ah il est beau le 5ème Grand Chelem, mais quel bordel, quelle honte, j’ai mal à mon tennis » s’ex­clame Benoit Maylin

Par
Jean Muller
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Avant le début du tournoi, le président de la fédé­ra­tion italienne Angelo Benaghi avait fait quelques annonces indé­centes, notam­ment sur sa capa­cité à proposer Rome comme candidat à une 5ème place dans les tour­nois du Grand Chelem.

L’évènement d’hier avec un feu d’ar­ti­fice tiré pour la Coupe d’Italie de foot­ball au stade olym­piques situé à côté du complexe de tennis est une preuve d’une forme incom­pé­tence. Mais il y a d’autres sujets qui font de Rome un masters1000 qui doit encore progresser.

Il reste que notre confrère Benoit Maylin a réel­le­ment moyen­ne­ment apprécié cet inci­dent et il l’a donc fait savoir..

« Ah il est beau le 5e Grand Chelem.
Après 1 h, le match est arrêté à cause des feux d’ar­ti­fice tirés pour la finale de la Coupe d’Italie.
Le hawk eye ne voit plus rien !
On va attendre que la fumée se dissipe.
Mais quel bordel.
Quelle honte.
J’ai mal à mon tennis »

Publié le jeudi 14 mai 2026 à 10:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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