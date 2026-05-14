Avant le début du tournoi, le président de la fédé­ra­tion italienne Angelo Benaghi avait fait quelques annonces indé­centes, notam­ment sur sa capa­cité à proposer Rome comme candidat à une 5ème place dans les tour­nois du Grand Chelem.

Ah il est beau le 5e Grand Chelem.



Après 1 h, le match est arrêté à cause des feux d’ar­ti­fice tirés pour la finale de la Coupe d’Italie.



Le hawk eye ne voit plus rien !



On va attendre que la fumée se dissipe.



Mais quel bordel. Quelle honte.



J’ai mal à mon tennis. pic.twitter.com/Uq1UREA0dW — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 13, 2026

L’évènement d’hier avec un feu d’ar­ti­fice tiré pour la Coupe d’Italie de foot­ball au stade olym­piques situé à côté du complexe de tennis est une preuve d’une forme incom­pé­tence. Mais il y a d’autres sujets qui font de Rome un masters1000 qui doit encore progresser.

Bizarre scenes in Roma ⚽️😳💨 pic.twitter.com/uq5yRGKP8t — Tennis TV (@TennisTV) May 13, 2026

Il reste que notre confrère Benoit Maylin a réel­le­ment moyen­ne­ment apprécié cet inci­dent et il l’a donc fait savoir..

« Ah il est beau le 5e Grand Chelem.

Après 1 h, le match est arrêté à cause des feux d’ar­ti­fice tirés pour la finale de la Coupe d’Italie.

Le hawk eye ne voit plus rien !

On va attendre que la fumée se dissipe.

Mais quel bordel.

Quelle honte.

J’ai mal à mon tennis »