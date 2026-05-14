Avant le début du tournoi, le président de la fédération italienne Angelo Benaghi avait fait quelques annonces indécentes, notamment sur sa capacité à proposer Rome comme candidat à une 5ème place dans les tournois du Grand Chelem.
Ah il est beau le 5e Grand Chelem.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 13, 2026
Après 1 h, le match est arrêté à cause des feux d’artifice tirés pour la finale de la Coupe d’Italie.
Le hawk eye ne voit plus rien !
On va attendre que la fumée se dissipe.
Mais quel bordel. Quelle honte.
J’ai mal à mon tennis. pic.twitter.com/Uq1UREA0dW
L’évènement d’hier avec un feu d’artifice tiré pour la Coupe d’Italie de football au stade olympiques situé à côté du complexe de tennis est une preuve d’une forme incompétence. Mais il y a d’autres sujets qui font de Rome un masters1000 qui doit encore progresser.
Bizarre scenes in Roma ⚽️😳💨 pic.twitter.com/uq5yRGKP8t— Tennis TV (@TennisTV) May 13, 2026
Il reste que notre confrère Benoit Maylin a réellement moyennement apprécié cet incident et il l’a donc fait savoir..
« Ah il est beau le 5e Grand Chelem.
Après 1 h, le match est arrêté à cause des feux d’artifice tirés pour la finale de la Coupe d’Italie.
Le hawk eye ne voit plus rien !
On va attendre que la fumée se dissipe.
Mais quel bordel.
Quelle honte.
J’ai mal à mon tennis »
Publié le jeudi 14 mai 2026 à 10:45