Tombeur de Laslo Djere ce samedi soir, 7–6(2), 6–2, Carlos Alcaraz s’est qualifié pour la première fois de sa carrière en huitièmes de finale du Masters 1000, où il n’avait joué qu’en 2023. L’Espagnol est revenu sur sa victoire au micro de Tennis TV, dans des propos rapportés par Punto de Break.

« Le début du match a été diffi­cile, pour être honnête. Je ne trou­vais pas le moyen de lui faire mal, mais j’ai attendu mes occa­sions et je suis resté fort menta­le­ment. J’ai eu la bonne atti­tude et le deuxième set s’est un peu plus déroulé à mon avan­tage. C’est positif d’avoir remporté le match en seule­ment deux sets, c’est impor­tant pour la confiance dans un Masters 1000 et en plus, je me sens bien physi­que­ment », a déclaré le numéro 3 mondial qui affron­tera Karen Khachanov pour une place en quarts de finale.