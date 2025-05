En confé­rence de presse après sa victoire contre Lorenzo Musetti en demi‐finales du Masters 1000 de Rome, Carlos Alcaraz a fait part de son ressenti sur le court face à un adver­saire qui jouait devant son public.

« Tout d’abord, il a déjà occupé cette posi­tion aupa­ra­vant. C’est la troi­sième demi‐finale consé­cu­tive d’un Masters 1000 qu’il dispute. Mais évidem­ment, c’est parfois diffi­cile quand on joue à domi­cile. On veut gagner. On y pense tout le temps. On veut rendre fiers les gens. Parfois, ces pensées jouent contre vous. Au début, je veux dire, il a commis beau­coup d’er­reurs. Au début, il était vrai­ment nerveux. Je le voyais. J’ai essayé de tirer le meilleur parti de ces erreurs. J’ai essayé d’être solide, de jouer intel­li­gem­ment dans ces moments‐là. C’est pour­quoi j’ai remporté le premier set. Je ne vais pas dire que c’est une ques­tion d’ex­pé­rience, jouer à domi­cile joue parfois contre vous. »

L’Espagnol retrou­vera un autre Italien en finale dimanche puis­qu’il affron­tera son rival Jannik Sinner pour la 11e fois. Alcaraz mène pour le moment 6–4 dans ses face‐à‐face avec l’ac­tuel numéro 1 mondial.