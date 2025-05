Forfait à Madrid pour cause de bles­sure à l’ad­duc­teur, l’en­trée en lice de Carlos Alcaraz au Masters 1000 de Rome était un test. Victorieux en deux manches face à un Dusan Lajovic combatif (131e mondial), l’Espagnol semble avoir repris du poil de la bête. En inter­view d’après match, le numéro 3 mondial a exprimé sa satisfaction.

« Je me sentais très bien, sans aucune douleur ni gêne. J’ai réussi le défi et je suis très content après le niveau d’aujourd’hui après la bles­sure. Mon niveau a été très élevé et cela m’a surpris. Cela me donne beau­coup de confiance pour conti­nuer et j’espère qu’au prochain tour je ferai un peu mieux. »