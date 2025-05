Battue en demi‐finales du Masters 1000 de Rome par Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti a consi­déré l’Espagnol comme le favori à Roland‐Garros (25 mai au 8 juin). Le tenant du titre Porte d’Auteuil a réagi à cette décla­ra­tion du 9e joueur mondial.

« C’est génial que quel­qu’un comme Lorenzo, qui est dans le top 10, me consi­dère comme le favori de Roland Garros. Je l’ai déjà dit plusieurs fois, je ne veux pas y penser. Tout ce que je peux dire, c’est que je me sens très bien. J’ai beau­coup confiance en moi en ce moment. Oui, j’ai­me­rais beau­coup aller à Roland‐Garros, essayer de profiter du tournoi et de mon séjour à Paris », a déclaré l’Espagnol qui retrou­vera Jannik Sinner ce dimanche à 17h en finale du Masters 1000 de Rome.