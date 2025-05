La première demi‐finale mascu­line du Masters 1000 de Rome oppo­sant Carlos Alcaraz à Lorenzo Musetti, deux préten­dants de taille au titre, s’est achevée sur le score de 6–3, 7–6 en faveur de l’Espagnol.

Il faut croire que l’éven­tua­lité d’une finale face au numéro 1 mondial, Jannik Sinner, auteur d’un retour sans faute à domi­cile après trois mois de suspen­sion, a rendu les deux membres du Top 10 un peu nerveux.

Après un premier set dérou­tant et beau­coup de déchets (45 fautes directes pour 79 points joués), l’Italien a limité la casse dans le début de la seconde manche. Davantage explosif et agressif, le numéro 9 mondial a su élever son niveau de jeu, menant 4 jeux à 2 face à un Alcaraz un poil fébrile sur le plan physique.

Un réveil de courte durée, concé­dant le break au pire des moments ainsi qu’un point de péna­lité pour faute d’hu­meur. Il s’of­frira malgré tout un tie‐break, dans lequel il s’in­cli­nera 7–4, stressé face à son public et voyant s’ef­facer l’es­poir d’une finale 100% Italienne.

