On s’y atten­dait et c’est assez logique, Carlos Alcaraz va zapper le Masters 1000 de Rome pour se reposer et s’of­frir une belle prépa­ra­tion pour Roland‐Garros qui débute dans quinze jours.

Avec Rafael Nadal conva­les­cent, Novak Djokovic qui revient bien, le prodige espa­gnol va vite être affublé du titre de favori pour soulever la Coupe des Mousquetaires. Un « titre » qui implique une pres­sion folle et qui mérite donc du repos et du calme.