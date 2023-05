De passage en confé­rence de presse à Rome avant son entrée en lice prévue ce samedi contre son compa­triote Albert Ramos‐Vinolas, Carlos Alcaraz a fait une confi­dence sur son évolu­tion et sa rela­tion avec le tennis.

« Quand j’étais plus jeune, j’étais une personne tota­le­ment diffé­rente. Je n’ai­mais pas le tennis autant qu’au­jourd’hui. J’étais toujours énervé, je jetais ma raquette, je me plai­gnais beau­coup. Tout était diffé­rent (rires). Plus tard, j’ai commencé à contrôler mes émotions, à être plus calme. J’ai commencé à appré­cier le tennis et à prendre plaisir à être sur le court. Bien sûr, Kiko Navarro (son premier coach, ndlr) est quel­qu’un qui m’a beau­coup aidé quand j’étais jeune. J’ai partagé beau­coup de souve­nirs avec lui. C’est avec lui que j’ai voyagé pour la première fois en dehors de l’Espagne. J’ai égale­ment eu un entraî­neur lorsque j’ai commencé à jouer au tennis, il s’ap­pe­lait Carlos. Il m’a beau­coup aidé quand j’étais encore plus jeune ».