Alors qu’il avait dû déclarer forfait à Madrid, les nouvelles sont très bonnes pour le prodige espagnol.

Sa bles­sure aux adduc­teurs est déjà guérie et il va main­te­nant juste faire encore quelques tests pour savoir s’il va s’ali­gner à Rome.

Rome va être un temps fort de la saison avec le retour de Jannik Sinner.

🚨



🇪🇸 Good news : Carlos Alcaraz’s abductor injury has healed well, and he feels no pain at the moment.



✈️ His deci­sion will be made this weekend, and – if he plays – he will travel to Rome on Tuesday.



🗣️ https://t.co/iaqreTA0FW

📸 Peter Salado pic.twitter.com/olP9uwB62n