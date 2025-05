« Je veux juste prendre ma revanche sur Indian Wells », avait annoncé Carlos Alcaraz avant de retrouver Jack Draper en quarts de finale du Masters 1000 de Rome. L’Espagnol a eu ce qu’il voulait.

Battu en trois sets en demi‐finales à Indian Wells (6−1, 0–6, 6–4), Alcaraz a cette fois pris le dessus sur l’ac­tuel 5e joueur mondial : 6–4, 6–4, en 1h36 de jeu.

At home in Rome 🧡@carlosalcaraz defeats 5th seed Draper 6–4 6–4 to reach his first semi‐final in Rome#IBI25 pic.twitter.com/YOyeTit40m