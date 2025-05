Après sa victoire à Rome, Carlos Alcaraz a confirmé que ses duels face à Jannik Sinner avait une saveur très particulière.

« C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Peu importe qu’il ait été absent du circuit pendant trois mois. Il joue très bien à chaque tournoi qu’il dispute. Ses statis­tiques sont là. Il remporte presque tous ses matchs. C’est pour­quoi je suis encore plus concentré quand je joue contre lui. Si je ne joue pas à mon meilleur niveau, 10 sur 10, il sera impos­sible de le battre. C’est pour­quoi je suis plus concentré quand je joue contre lui, ou alors je me sens un peu diffé­rent quand je l’af­fronte. Je pense que c’est la même chose pour les autres joueurs face à Jannik. C’est une sensa­tion diffé­rente. Il a cette aura. Quand on le voit de l’autre côté du filet, c’est un peu diffé­rent. Je ne vais pas dire que je ressens la même chose que lorsque Rafa et Roger jouent, mais j’ai l’im­pres­sion qu’il y a une énergie diffé­rente lorsque nous nous affron­tons que lorsque nous affron­tons d’autres joueurs. »