Lors de son passage en confé­rence de presse à Rome, où il va affronter le Serbe Dusan Lajovic (131e mondial) pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 italien, Carlos Alcaraz s’est exprimé sur les avis du public et de ses pairs à propos de son docu­men­taire sorti sur Netflix le mois dernier.

« Très honnê­te­ment, j’étais nerveux à propos des réac­tions des gens, car je ne savais pas si ça allait plaire ou non. La plupart des réac­tions ont été formi­dables. Plusieurs joueurs sont venus me dire qu’ils avaient adoré. Je suis très content des réac­tions. Je suis très heureux que cela ait eu un tel impact sur les gens, sur les fans. J’essaie simple­ment de montrer qui je suis, comment je suis, comment je me bats, ce qui se passe dans ma tête. Je suis très heureux que les gens puissent voir cela. »