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Alerte pour Jannik Sinner avant d’af­fronter Daniil Medvedev ? « Je dois récu­pérer physiquement »

Par
Thomas S
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Pour la première fois depuis un petit moment et le début du Masters 1000 de Rome, Jannik Sinner a montré des signes de fatigue lors de sa victoire contre Andrey Rublev, ce jeudi, en quarts de finale.

Malgré tout vain­queur 6–2, 6–4 en à peine 1h30, le numéro 1 mondial a été vu en train de prendre le temps de souf­fler et de récu­pérer physi­que­ment après quelques échanges éprouvants.

Forcément inter­rogé sur cet aspect avant d’af­fronter Daniil Medvedev en demi‐finales ce vendredi (à partir de 19 heures), l’Italien n’a pas caché une certaine usure.

« Je vais bien, c’est normal d’être plus fatigué un jour. Ces jour­nées ont été longues, j’ai beau­coup joué, mais je suis content d’avoir réussi, je me concentre sur demain. C’est un match impor­tant, je dois récu­pérer physi­que­ment. Je joue beau­coup, et demain soir, ce sera un match très diffi­cile. Physiquement, ça va être dur ; jouer le soir, c’est toujours diffi­cile. Peu importe le résultat, ce sera une victoire si je gagne, mais ça ira aussi si ça se passe mal. J’aurais quelques jours de plus pour récu­pérer avant Paris, puis on verra comment ça se passe. »

Publié le vendredi 15 mai 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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