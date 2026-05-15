Pour la première fois depuis un petit moment et le début du Masters 1000 de Rome, Jannik Sinner a montré des signes de fatigue lors de sa victoire contre Andrey Rublev, ce jeudi, en quarts de finale.

Malgré tout vain­queur 6–2, 6–4 en à peine 1h30, le numéro 1 mondial a été vu en train de prendre le temps de souf­fler et de récu­pérer physi­que­ment après quelques échanges éprouvants.

Forcément inter­rogé sur cet aspect avant d’af­fronter Daniil Medvedev en demi‐finales ce vendredi (à partir de 19 heures), l’Italien n’a pas caché une certaine usure.

« Je vais bien, c’est normal d’être plus fatigué un jour. Ces jour­nées ont été longues, j’ai beau­coup joué, mais je suis content d’avoir réussi, je me concentre sur demain. C’est un match impor­tant, je dois récu­pérer physi­que­ment. Je joue beau­coup, et demain soir, ce sera un match très diffi­cile. Physiquement, ça va être dur ; jouer le soir, c’est toujours diffi­cile. Peu importe le résultat, ce sera une victoire si je gagne, mais ça ira aussi si ça se passe mal. J’aurais quelques jours de plus pour récu­pérer avant Paris, puis on verra comment ça se passe. »