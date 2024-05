Ce mercredi, Alexander Zverev a rendu une copie quasi parfaite, sauf si l’on excepte quelques volées hasar­deuses, face à Taylor Fritz en quarts de finale du Masters 1000 de Rome (6−4, 6–3).

L’Allemand a notam­ment pu s’ap­puyer sur son service derrière lequel il n’a perdu que 12 points sur l’en­semble du match. Si l’on ajoute à cela un rythme de fond de court effi­cace, on peut clai­re­ment en tirer la conclu­sion que l’Allemand est en très grande forme.

Interrogé après ce succès, il a tenu à insister sur l’im­por­tance de ce coup dans le tennis actuel : « Un bon service c’est aussi une façon de pouvoir prendre plus de risques dans le jeu et notam­ment en fond de court. Pour moi, c’est le coup le plus impor­tant pour un joueur de tennis moderne. »