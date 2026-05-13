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« Alexander Zverev aurait tout intérêt à écouter cette décla­ra­tion de Rafael Nadal, car c’est ce qui diffé­rencie une légende d’un très bon joueur », affirme José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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« C’est le pire court de ma carrière. Juniors, pros, Futures, entraî­ne­ment, je n’ai jamais joué sur un terrain d’une qualité aussi mauvaise », a lâché Alexander Zverev après sa terrible défaite en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome.

Opposé à Luciano Darderi (20e mondial), le numéro 3 mondial a servi pour le match dans la deuxième manche avant de rater quatre balles de match dans le jeu décisif, puis de tota­le­ment sombrer dans le set décisif (1−6, 7–6 [10], 6–0).

Sur le réseau social X, le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes, n’a pas épargné l’Allemand. 

« Le 6–0 encaissé par Zverev dans le set final face à Darderi après avoir gâché quatre balles de match, ou ce qui s’est passé en finale à Madrid face à Sinner, montre que le problème de Zverev est d’ordre mental. Quand il ne peut pas donner son 100 % et qu’il ne peut donner que 50, au lieu de donner ce 50, il baisse les bras et décide de ne même pas donner ses 10 %. C’est ce qui diffé­rencie une légende d’un très bon joueur, de savoir s’il est capable de se faire violence dans ces moments où l’on ne peut pas sortir son 100 %. Zverev aurait tout intérêt à écouter l’un des joueurs au meilleur mental que ce sport ait connus : Nadal. Quand Rafa prend la parole, il faut s’as­seoir et l’écouter : ‘Peu importe le résultat. Bats‐toi jusqu’au bout, car c’est dans la satis­fac­tion person­nelle que réside le succès’ »

Publié le mercredi 13 mai 2026 à 13:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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