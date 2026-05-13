« C’est le pire court de ma carrière. Juniors, pros, Futures, entraî­ne­ment, je n’ai jamais joué sur un terrain d’une qualité aussi mauvaise », a lâché Alexander Zverev après sa terrible défaite en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome.

Opposé à Luciano Darderi (20e mondial), le numéro 3 mondial a servi pour le match dans la deuxième manche avant de rater quatre balles de match dans le jeu décisif, puis de tota­le­ment sombrer dans le set décisif (1−6, 7–6 [10], 6–0).

Sur le réseau social X, le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes, n’a pas épargné l’Allemand.

A Zverev le vendría de lujo escu­char a una de las cabezas más impre­sio­nantes que ha tenido este deporte : Nadal.



Cuando habla Rafa hay que sentarse a escu­char.



🗣️ “Da igual el resul­tado. Lucha hasta el final, porque en la satis­fac­ción personal está el éxito”



🎥 Entrenatucabeza https://t.co/RJRaqPFikg pic.twitter.com/kI6K3lQusG — José Morón (@jmgmoron) May 12, 2026

« Le 6–0 encaissé par Zverev dans le set final face à Darderi après avoir gâché quatre balles de match, ou ce qui s’est passé en finale à Madrid face à Sinner, montre que le problème de Zverev est d’ordre mental. Quand il ne peut pas donner son 100 % et qu’il ne peut donner que 50, au lieu de donner ce 50, il baisse les bras et décide de ne même pas donner ses 10 %. C’est ce qui diffé­rencie une légende d’un très bon joueur, de savoir s’il est capable de se faire violence dans ces moments où l’on ne peut pas sortir son 100 %. Zverev aurait tout intérêt à écouter l’un des joueurs au meilleur mental que ce sport ait connus : Nadal. Quand Rafa prend la parole, il faut s’as­seoir et l’écouter : ‘Peu importe le résultat. Bats‐toi jusqu’au bout, car c’est dans la satis­fac­tion person­nelle que réside le succès’ »