Vainqueur en 2017, Sascha ne fait pas beau­coup de bruit depuis le début de la saison sur terre battue. S’il avait des grosses ambi­tions, on ne peut pas dire qu’il les a concré­ti­sées sur le court. Du coup, il a une vraie oppor­tu­nité à Rome d’au­tant qu’il sent bien la balle et qu’il sait comment aller au bout.

« J’attendais beau­coup de la saison sur terre et les premiers tour­nois ne se sont pas bien passés, mais main­te­nant je me sens à l’aise à Rome. Je sais ce que c’est que de gagner ici, mon tennis s’adapte bien à ces condi­tions et j’ai l’im­pres­sion d’avoir un bon rythme de balle et de l’in­ten­sité dans les jambes »