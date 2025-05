Interrogé en confé­rence de presse du Masters 1000 de Rome sur ses ambi­tions d’un jour gravir la plus haute marche du clas­se­ment mondial, Alexander Zverev a répondu avec beau­coup de recul concer­nant ses résul­tats actuels, dont l’Allemand n’est pas forcé­ment fier.

Si le numéro deux mondial a soulevé le titre chez lui à Munich fin avril, il s’agi­rait selon lui de faire preuve de davan­tage de constance. Bien qu’il soit conscient qu’un joueur profes­sionnel ne déploie jamais son meilleur niveau sur l’en­semble d’une saison, il espère tout de même être au rendez‐vous pour les tour­nois importants.

« N°1 mondial ? Ce serait bien. Je ne sais pas. Je ne suis jamais arrivé jusque là. Je crois que je le ferai. Nous verrons donc comment cela se passe. Le système de clas­se­ment ne ment pas. Vous obtenez des points pour gagner des matchs, vous obtenez des points pour gagner des titres. Oui, je sais que je n’ai pas joué à la hauteur de mon niveau. Je sais que je n’ai pas été à la hauteur de ce que je voulais faire. Mais Carlos (Alcaraz) non plus. Puis il a remporté Monte‐Carlo. Il y a des périodes dans la carrière d’un joueur… Pensez‐vous que Novak (Djokovic) est satis­fait de ses résul­tats ? Pensez‐vous que Carlos est satis­fait de ses résul­tats ? Je ne suis pas content de mes résul­tats. En fin de compte, dans les grands matchs, les grands moments, je crois toujours que les meilleurs joueurs vont élever leur niveau. Et je crois toujours que je vais trouver mon tennis pour les plus grands tournois. »