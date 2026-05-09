Après sa défaite dès le deuxième tour du Masters 1000 de Rome, pour son retour à la compétition après deux mois d’absence, Novak Djokovic suscite forcément des interrogations à l’approche de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). Mais pour Alizé Cornet, il serait prématuré d’enterrer le Serbe.
Présente dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, l’ancienne joueuse française s’est montrée convaincue que Djokovic resterait un sérieux prétendant à Paris.
« Novak ne nous laissera pas l’opportunité de nous inquiéter parce que lui‐même ne supportera pas de se voir décrépir, descendre au classement, galérer. S’il est encore là, s’il s’aligne encore à Roland Garros, c’est qu’il pense qu’il peut aller dans le dernier carré, voire s’envoyer le tournoi. Il se connaît, il sait où sont ses limites. Il commence à apprivoiser ce corps vieillissant, certes. C’est une réalité pour tout le monde. Il ne sera pas compétitif pendant encore dix ans, car c’est un surhomme, mais ce n’est pas non plus Superman. En tout cas, pour les deux semaines à Roland‐Garros, je pense qu’il arrivera suffisamment en forme pour donner du fil à retordre aux meilleurs mondiaux. »
🎾 La défaite de Djokovic à 2 semaines de Roland‐Garros est‐elle inquiétante ?— Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) May 9, 2026
🎙️ @alizecornet : « S’il s’aligne encore à Roland Garros, c’est qu’il pense qu’il peut aller dans le dernier carré, voire s’envoyer le tournoi » pic.twitter.com/RebV1PzUwz
Novak Djokovic a désormais deux semaines devant lui pour se préparer au mieux pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).
Publié le samedi 9 mai 2026 à 18:16