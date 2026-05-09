Après sa défaite dès le deuxième tour du Masters 1000 de Rome, pour son retour à la compé­ti­tion après deux mois d’absence, Novak Djokovic suscite forcé­ment des inter­ro­ga­tions à l’approche de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). Mais pour Alizé Cornet, il serait préma­turé d’enterrer le Serbe.

Présente dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, l’ancienne joueuse fran­çaise s’est montrée convaincue que Djokovic reste­rait un sérieux préten­dant à Paris.

« Novak ne nous lais­sera pas l’op­por­tu­nité de nous inquiéter parce que lui‐même ne suppor­tera pas de se voir décrépir, descendre au clas­se­ment, galérer. S’il est encore là, s’il s’aligne encore à Roland Garros, c’est qu’il pense qu’il peut aller dans le dernier carré, voire s’envoyer le tournoi. Il se connaît, il sait où sont ses limites. Il commence à appri­voiser ce corps vieillis­sant, certes. C’est une réalité pour tout le monde. Il ne sera pas compé­titif pendant encore dix ans, car c’est un surhomme, mais ce n’est pas non plus Superman. En tout cas, pour les deux semaines à Roland‐Garros, je pense qu’il arri­vera suffi­sam­ment en forme pour donner du fil à retordre aux meilleurs mondiaux. »

🎾 La défaite de Djokovic à 2 semaines de Roland‐Garros est‐elle inquié­tante ?



🎙️ @alizecornet : « S’il s’aligne encore à Roland Garros, c’est qu’il pense qu’il peut aller dans le dernier carré, voire s’envoyer le tournoi » pic.twitter.com/RebV1PzUwz — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) May 9, 2026

Novak Djokovic a désor­mais deux semaines devant lui pour se préparer au mieux pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).