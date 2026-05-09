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Alizé Cornet sur Djokovic, battu dès son entrée en lice : « S’il s’aligne encore à Roland Garros, c’est qu’il pense qu’il peut aller dans le dernier carré, voire s’envoyer le tournoi »

Par
Baptiste Mulatier
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Après sa défaite dès le deuxième tour du Masters 1000 de Rome, pour son retour à la compé­ti­tion après deux mois d’absence, Novak Djokovic suscite forcé­ment des inter­ro­ga­tions à l’approche de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). Mais pour Alizé Cornet, il serait préma­turé d’enterrer le Serbe.

Présente dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, l’ancienne joueuse fran­çaise s’est montrée convaincue que Djokovic reste­rait un sérieux préten­dant à Paris.

« Novak ne nous lais­sera pas l’op­por­tu­nité de nous inquiéter parce que lui‐même ne suppor­tera pas de se voir décrépir, descendre au clas­se­ment, galérer. S’il est encore là, s’il s’aligne encore à Roland Garros, c’est qu’il pense qu’il peut aller dans le dernier carré, voire s’envoyer le tournoi. Il se connaît, il sait où sont ses limites. Il commence à appri­voiser ce corps vieillis­sant, certes. C’est une réalité pour tout le monde. Il ne sera pas compé­titif pendant encore dix ans, car c’est un surhomme, mais ce n’est pas non plus Superman. En tout cas, pour les deux semaines à Roland‐Garros, je pense qu’il arri­vera suffi­sam­ment en forme pour donner du fil à retordre aux meilleurs mondiaux. »

Novak Djokovic a désor­mais deux semaines devant lui pour se préparer au mieux pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). 

Publié le samedi 9 mai 2026 à 18:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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