Vainqueur de ses 26 derniers matchs, Jannik Sinner a également remporté les cinq derniers Masters 1000 en ne concédant que deux petits sets.
Sur le plateau de Tennis Channel à Rome, où il va tenter de le stopper en quarts de finale, Andrey Rublev s’est exprimé avec le sourire sur son duel à venir contre le patron du circuit.
Rublev : « Combien de Masters d’affilée a‑t‐il déjà remportés ? »
Amritraj : « Cinq. »
Rublev : « Combien, une vingtaine de matchs d’affilée ? Il se rapproche de la défaite. Plus il gagne, plus il s’en approche (rires) »
Amritraj : « Tu dois être très impatient de relever ce défi. »
Rublev : « Euh… ça va. Je ne suis pas excité, je ne vais pas mal. Ça va (rires). Si tu me demandes si je préfère affronter quelqu’un d’autre, bien sûr que je préfère affronter quelqu’un d’autre.
Mais si tu me demandes si j’aimerais me mesurer à Jannik, oui aussi. »
Rublev on playing Sinner next in Rome— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 12, 2026
*starts laughing*
Andrey : “How many Masters in a row has he won already?«
Prakash : « five«
Andrey : « How many, 20 something matches in a row ? He’s getting closer to losing. The more he wins the more he gets closer. » 😂
Prakash : « You must… pic.twitter.com/FaQugwrRDr
A noter que le Russe est mené 7–3 dans ses face‐à‐face avec l’Italien.
Publié le mercredi 13 mai 2026 à 09:25