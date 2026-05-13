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Andrey Rublev, avant d’af­fronter Jannik Sinner : « Il se rapproche de la défaite »

Par
Baptiste Mulatier
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Vainqueur de ses 26 derniers matchs, Jannik Sinner a égale­ment remporté les cinq derniers Masters 1000 en ne concé­dant que deux petits sets. 

Sur le plateau de Tennis Channel à Rome, où il va tenter de le stopper en quarts de finale, Andrey Rublev s’est exprimé avec le sourire sur son duel à venir contre le patron du circuit. 

Rublev : « Combien de Masters d’af­filée a‑t‐il déjà remportés ? »
Amritraj : « Cinq. »
Rublev : « Combien, une ving­taine de matchs d’af­filée ? Il se rapproche de la défaite. Plus il gagne, plus il s’en approche (rires) »
Amritraj : « Tu dois être très impa­tient de relever ce défi. »
Rublev : « Euh… ça va. Je ne suis pas excité, je ne vais pas mal. Ça va (rires). Si tu me demandes si je préfère affronter quel­qu’un d’autre, bien sûr que je préfère affronter quel­qu’un d’autre.
Mais si tu me demandes si j’ai­me­rais me mesurer à Jannik, oui aussi. »

A noter que le Russe est mené 7–3 dans ses face‐à‐face avec l’Italien. 

Publié le mercredi 13 mai 2026 à 09:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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