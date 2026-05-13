Vainqueur de ses 26 derniers matchs, Jannik Sinner a égale­ment remporté les cinq derniers Masters 1000 en ne concé­dant que deux petits sets.

Sur le plateau de Tennis Channel à Rome, où il va tenter de le stopper en quarts de finale, Andrey Rublev s’est exprimé avec le sourire sur son duel à venir contre le patron du circuit.

Rublev : « Combien de Masters d’af­filée a‑t‐il déjà remportés ? »

Amritraj : « Cinq. »

Rublev : « Combien, une ving­taine de matchs d’af­filée ? Il se rapproche de la défaite. Plus il gagne, plus il s’en approche (rires) »

Amritraj : « Tu dois être très impa­tient de relever ce défi. »

Rublev : « Euh… ça va. Je ne suis pas excité, je ne vais pas mal. Ça va (rires). Si tu me demandes si je préfère affronter quel­qu’un d’autre, bien sûr que je préfère affronter quel­qu’un d’autre.

Mais si tu me demandes si j’ai­me­rais me mesurer à Jannik, oui aussi. »

Rublev on playing Sinner next in Rome



*starts laughing*



Andrey : “How many Masters in a row has he won already?«



Prakash : « five«



Andrey : « How many, 20 some­thing matches in a row ? He’s getting closer to losing. The more he wins the more he gets closer. » 😂



Prakash : « You must… pic.twitter.com/FaQugwrRDr — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 12, 2026

A noter que le Russe est mené 7–3 dans ses face‐à‐face avec l’Italien.