Dans l’Equipe de ce jeudi, on apprend que Pablo Andujar a été pendant quelques jours à Majorque le sparring partner de Rafael Nadal dans son académie. Son témoignage qu’il livre à notre confrères Julien Reboullet est assez instructif pour comprendre dans quel état d’esprit se situe l’Espagnol : « J’ai pris quatre jours à Majorque avec ma famille. I y a eu deux jours de plage et deux jours d’entrainement avec Rafa. Deux jours avec lui c’est comme cinq jours normaux. A notre âge, on ne fait qu’une séance quotidienne mais là c’était quand même près de trois heures. Après ça, c’était basta pour moi (rires). Mais j’ai eu le temps de constater que Rafa tapait vraiement bien la balle qu’il avait très envie. Francis Roig et Carlos Moya étaient sur le court à chaque fois Il y avait beaucoup de rythme, beaucoup d’échanges. C’était intense. Il est toujours impressionnant quand on est face à lui. Sa force, sa puissance etc. Mais ni plus ni moins qu’avant. C’est le même il est à fond, à 100 % »