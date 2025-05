Après sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Rome, Jannik Sinner enchaîne un quatrième revers consé­cutif face à son rival.

Pour Andy Roddick, il y a une raison simple à ce bilan négatif. Dans l’émis­sion de Tennis Channel, l’an­cien numéro un mondial estime que le triple fina­liste n’a pas l’ha­bi­tude d’évo­luer contre un adver­saire avec une palette tech­nique aussi large que le Murcien.

« Bizarrement, toutes les options dont dispose Alcaraz le mettent parfois en diffi­culté. Même si Sinner s’est inter­posé et frap­pait quelques balles, il était là la fois suivante. Cela lui permet d’ou­vrir la ligne de revers, de faire des amortis et d’ou­vrir tous ces éléments diffé­rents, de sorte qu’il ne se sent pas coupable d’es­sayer des choses folles, parce que vous êtes en quelque sorte obligé de le faire contre Jannik Sinner. L’autre atout de Carlos, que la plupart des joueurs n’ont pas contre Jannik Sinner, c’est une prépa­ra­tion et une tech­nique parfaites. Il peut prendre une balle lourde, sur laquelle Sinner s’ap­puie, et créer de la vitesse à partir de cela parce que sa tech­nique, sa prépa­ra­tion et son jeu de jambes sont ceux qu’on voudrait ensei­gner à n’im­porte qui ».