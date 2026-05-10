La tension est montée d’un cran entre les principaux joueurs des circuits ATP et WTA, parmi lesquels Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff et Iga Swiatek, et les organisateurs des tournois du Grand Chelem.
Quelques jours après un communiqué commun des joueurs réclamant une part plus importantes des revenus, notamment venant de Roland‐Garros, les numéros 1 mondiaux, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka n’ont pas écarté la possibilité d’un boycott du Grand Chelem parisien en cas d’échec des négociations.
Impliqué depuis plusieurs années sur ces questions, Novak Djokovic s’est réjoui de voir le sujet revenir au centre des discussions„ car selon lui, « le système est conçu de telle manière qu’il ne profite tout simplement pas à tous les joueurs de tennis. »
Dans le dernier épisode de son podcast, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a expliqué pourquoi la situation n’était pas juste selon lui.
« Si les gains des joueurs ne sont pas calculés au prorata de la croissance et comparés à ceux d’autres sports, c’est tout simplement embarrassant. Alors oui, les joueurs sont riches et jouent à un jeu. Mais ce n’est pas la réalité pour quelqu’un classé 90e mondial. Il faut voyager, payer ses frais, et on ne touche pas de salaire d’athlète. Pour être clair, les joueurs réclament une part de 22 % des recettes des tournois du Grand Chelem. La NBA a fait grève pour un partage de 53–47. Au minimum, les dotations doivent augmenter proportionnellement à cette croissance, c’est le strict minimum. De toute façon, les meilleurs joueurs ne tirent pas l’essentiel de leurs revenus des dotations. Ce sont les contrats publicitaires. Ça se passe en dehors du court. Quand Novak en parle, ce n’est pas parce qu’il a besoin de plus d’argent. Si Novak en parle, cela fait parler la presse. La presse fait monter la pression. Les gens doivent savoir ce qui se passe. Quand on entend Coco Gauff en parler, ce n’est pas parce qu’elle a besoin d’argent et ce n’est pas parce qu’elle est cupide. C’est la personne la plus mature que j’aie jamais vue à cet âge. »
Publié le dimanche 10 mai 2026 à 15:44