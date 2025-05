Qualifié pour la finale du Masters 1000 de Rome face à son rival Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a évoqué briè­ve­ment en confé­rence de presse des légères douleurs au pied dues selon lui à une ampoule.

Andy Roddick, ancien numéro un mondial, est moins rassu­rant à son sujet, suggé­rant même un forfait en amont de Roland‐Garros pour préserver la santé de l’Italien.

« Je vais garder un œil sur Sinner, dans le troi­sième set en demi‐finales, on avait l’im­pres­sion qu’il gérait un peu ses mouve­ments. Je pense que c’est quelque chose à surveiller dans les premières heures ce dimanche. De plus, si vous êtes Sinner et que vous avez un problème, et nous ne savons pas encore s’il y en a un, c’est juste un test visuel, il a tiré vers le haut certains mouve­ments. S’il ressent quoi que ce soit, il faut jouer la carte de la sécu­rité pour Roland Garros », a déclaré l’Américain au micro de Tennis Channel.