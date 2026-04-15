Lors de sa conférence de presse pour l’édition du tournoi de Rome 2026, Angelo Binaghi a présenté un projet très ambitieux puisque le stade est en constante évolution. Déjà agrandi, il va se moderniser encore davantage avec le toit qui devrait recouvrir un central tout neuf pour 2028, des nouveaux bâtiments, des terrasses et une nouvelle tribune.
En terme de billetterie, l’objectif est de vendre 400.000 billets ce qui serait bien sûr un record.
On le comprend l’Italie est devenu une place forte du tennis d’autant que tous les feux sont au vert comme la performance des athlètes, la santé des clubs, et les audiences tv toujours plus fortes si on les compare au football qui ne vit pas sa meilleure période comme le confirme la récente élimination pour la Coupe du Monde de la sélection nationale.
Du coup, Binaghi se met à rêver, celui que son tournoi devienne un 5ème Grand Chelem, ce qui est peu probable mais il vaut mieux rêver que rester les bras croisés.
Publié le mercredi 15 avril 2026 à 09:45