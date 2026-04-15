Lors de sa confé­rence de presse pour l’édi­tion du tournoi de Rome 2026, Angelo Binaghi a présenté un projet très ambi­tieux puisque le stade est en constante évolu­tion. Déjà agrandi, il va se moder­niser encore davan­tage avec le toit qui devrait recou­vrir un central tout neuf pour 2028, des nouveaux bâti­ments, des terrasses et une nouvelle tribune.

En terme de billet­terie, l’ob­jectif est de vendre 400.000 billets ce qui serait bien sûr un record.

On le comprend l’Italie est devenu une place forte du tennis d’au­tant que tous les feux sont au vert comme la perfor­mance des athlètes, la santé des clubs, et les audiences tv toujours plus fortes si on les compare au foot­ball qui ne vit pas sa meilleure période comme le confirme la récente élimi­na­tion pour la Coupe du Monde de la sélec­tion nationale.

Du coup, Binaghi se met à rêver, celui que son tournoi devienne un 5ème Grand Chelem, ce qui est peu probable mais il vaut mieux rêver que rester les bras croisés.