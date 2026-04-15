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Angelo Binaghi (président de la Fédération italienne) : « Ce tournoi peut devenir le 5e Grand Chelem »

Par
Laurent Trupiano
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Internazionali BNL d' Italia 2019 Vista del Centrale

Lors de sa confé­rence de presse pour l’édi­tion du tournoi de Rome 2026, Angelo Binaghi a présenté un projet très ambi­tieux puisque le stade est en constante évolu­tion. Déjà agrandi, il va se moder­niser encore davan­tage avec le toit qui devrait recou­vrir un central tout neuf pour 2028, des nouveaux bâti­ments, des terrasses et une nouvelle tribune.

En terme de billet­terie, l’ob­jectif est de vendre 400.000 billets ce qui serait bien sûr un record.

On le comprend l’Italie est devenu une place forte du tennis d’au­tant que tous les feux sont au vert comme la perfor­mance des athlètes, la santé des clubs, et les audiences tv toujours plus fortes si on les compare au foot­ball qui ne vit pas sa meilleure période comme le confirme la récente élimi­na­tion pour la Coupe du Monde de la sélec­tion nationale.

Du coup, Binaghi se met à rêver, celui que son tournoi devienne un 5ème Grand Chelem, ce qui est peu probable mais il vaut mieux rêver que rester les bras croisés.

Publié le mercredi 15 avril 2026 à 09:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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