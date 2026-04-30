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Après Alcaraz, un joueur du Top 10 inquiète et déclare forfait à un mois de Roland‐Garros

Par
Thomas S
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La saison sur terre battue de Taylor Fritz est en train de tourner au vinaigre. 

Après avoir déjà déclaré forfait pour les tour­nois de Monte‐Carlo, Munich et Madrid, l’Américain a égale­ment pris la déci­sion de ne pas s’ali­gner sur le Masters 1000 de Rome (du 6 au 17 mai).

Si aucune raison n’a pour le moment été invo­quée, ce n’est un secret pour personne que l’ac­tuel 7e joueur mondial souffre du genou depuis déjà de nombreuses semaines. 

Et vu comme c’est parti, un forfait à Roland‐Garros n’est clai­re­ment pas à exclure. 

Publié le jeudi 30 avril 2026 à 16:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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