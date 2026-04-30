La saison sur terre battue de Taylor Fritz est en train de tourner au vinaigre.

Après avoir déjà déclaré forfait pour les tour­nois de Monte‐Carlo, Munich et Madrid, l’Américain a égale­ment pris la déci­sion de ne pas s’ali­gner sur le Masters 1000 de Rome (du 6 au 17 mai).

Entry List Update – Atp Masters 1000 Roma #IBI26 🇮🇹



OUT : Fritz, Majchrzak, Spizzirri

IN : Medjedovic, Svajda, Bautista Agut

NEXT : Duckworth https://t.co/tKlxtE5PUN — SpazioTennis (@SpazioTennis) April 28, 2026

Si aucune raison n’a pour le moment été invo­quée, ce n’est un secret pour personne que l’ac­tuel 7e joueur mondial souffre du genou depuis déjà de nombreuses semaines.

Et vu comme c’est parti, un forfait à Roland‐Garros n’est clai­re­ment pas à exclure.