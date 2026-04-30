La saison sur terre battue de Taylor Fritz est en train de tourner au vinaigre.
Après avoir déjà déclaré forfait pour les tournois de Monte‐Carlo, Munich et Madrid, l’Américain a également pris la décision de ne pas s’aligner sur le Masters 1000 de Rome (du 6 au 17 mai).
Entry List Update – Atp Masters 1000 Roma #IBI26 🇮🇹— SpazioTennis (@SpazioTennis) April 28, 2026
OUT : Fritz, Majchrzak, Spizzirri
IN : Medjedovic, Svajda, Bautista Agut
NEXT : Duckworth https://t.co/tKlxtE5PUN
Si aucune raison n’a pour le moment été invoquée, ce n’est un secret pour personne que l’actuel 7e joueur mondial souffre du genou depuis déjà de nombreuses semaines.
Et vu comme c’est parti, un forfait à Roland‐Garros n’est clairement pas à exclure.
Publié le jeudi 30 avril 2026 à 16:46