Invité dans le grand tableau du Masters 1000 de Rome où il s’est incliné face à Marin Cilic au premier tour (1–6, 4–6), Matteo Arnaldi, 21 ans et 275e mondial, s’est exprimé dans les colonnes de Ruetir afin de partager son expé­rience d’un entraî­ne­ment face au numéro 1 mondial, Novak Djokovic.

« C’était fantas­tique. Novak a toujours été mon idole et c’est pour­quoi je suis entré sur le court un peu tendu. C’était une sensa­tion incroyable de pouvoir s’en­traîner avec le numéro 1 mondial. Il a échangé quelques mots avec mon entraî­neur, (l’Italien Mario Panichi, ndlr) et il s’est avéré qu’il avait besoin de quel­qu’un pour s’échauffer. Inutile de dire que j’ai sauté sur l’oc­ca­sion ! Techniquement, je l’ai trouvé extrê­me­ment propre par rapport aux autres joueurs avec lesquels je me suis entraîné jusqu’à présent. Sa balle est très plate et vous avez du mal à jouer avec elle, même sur terre battue. Elle te fait perdre du temps, tu ne peux pas faire ce que tu as en tête. »