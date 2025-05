Marqué par sa victoire réfé­rence contre Novak Djokovic au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid (6−3, 6–4), Matteo Arnaldi a expliqué à Fanpage.it pour­quoi le Serbe l’ins­pire autant. Un joueur chez qui il s’iden­tifie mieux qu’en quiconque.

L’Italien a aussi tenu à rappeler que les autres membres du Big 3 n’ont rien à envier à son idole de toujours.

« Novak a toujours été mon idole et comparé à d’autres légendes comme Federer et Nadal, il est proba­ble­ment celui dans lequel je me recon­nais le plus. Je n’ai proba­ble­ment pas la même classe que Roger, et je n’ai pas le physique de Rafa, mais je suis plus comme Novak dans presque tous les aspects, même du point de vue du style de jeu. »