Consultant pour Eurosport et de passage dans l’émis­sion « Retour Gagnant » pour évoquer l’im­pres­sion­nante domi­na­tion de Jannik Sinner dans les Masters 1000, Arnaud Clément a déve­loppé une théorie inté­res­sante en expli­quant que les nouveaux formats de ces tour­nois avan­ta­geaient le numéro 1 mondial en raison de leur cadence moins soutenue.

« Le seul point faible de Jannik Sinner, et on l’évoque souvent car il faut bien pointer quelque chose, c’est le côté physique, sur les matchs longs. Quand on regarde la saison, il gagne tout mais l’en­chaî­ne­ment des matchs ne se fait pas de manière très cadencé parce que sur ces nouveaux formats de Masters 1000 sur 12 jours, il y a beau­coup de jour­nées de repos. Il a souvent quatre, cinq jours de repos entre deux Masters 1000. Ce qui n’en­lève abso­lu­ment rien à sa perfor­mance depuis le début de l’année mais je voulais juste souli­gner cela. »