Consultant pour Eurosport et de passage dans l’émission « Retour Gagnant » pour évoquer l’impressionnante domination de Jannik Sinner dans les Masters 1000, Arnaud Clément a développé une théorie intéressante en expliquant que les nouveaux formats de ces tournois avantageaient le numéro 1 mondial en raison de leur cadence moins soutenue.
« Le seul point faible de Jannik Sinner, et on l’évoque souvent car il faut bien pointer quelque chose, c’est le côté physique, sur les matchs longs. Quand on regarde la saison, il gagne tout mais l’enchaînement des matchs ne se fait pas de manière très cadencé parce que sur ces nouveaux formats de Masters 1000 sur 12 jours, il y a beaucoup de journées de repos. Il a souvent quatre, cinq jours de repos entre deux Masters 1000. Ce qui n’enlève absolument rien à sa performance depuis le début de l’année mais je voulais juste souligner cela. »
Publié le lundi 11 mai 2026 à 14:12