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Arnaud Clément : « Jannik Sinner a un seul point faible »

Par
Thomas S
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Consultant pour Eurosport et de passage dans l’émis­sion « Retour Gagnant » pour évoquer l’im­pres­sion­nante domi­na­tion de Jannik Sinner dans les Masters 1000, Arnaud Clément a déve­loppé une théorie inté­res­sante en expli­quant que les nouveaux formats de ces tour­nois avan­ta­geaient le numéro 1 mondial en raison de leur cadence moins soutenue. 

« Le seul point faible de Jannik Sinner, et on l’évoque souvent car il faut bien pointer quelque chose, c’est le côté physique, sur les matchs longs. Quand on regarde la saison, il gagne tout mais l’en­chaî­ne­ment des matchs ne se fait pas de manière très cadencé parce que sur ces nouveaux formats de Masters 1000 sur 12 jours, il y a beau­coup de jour­nées de repos. Il a souvent quatre, cinq jours de repos entre deux Masters 1000. Ce qui n’en­lève abso­lu­ment rien à sa perfor­mance depuis le début de l’année mais je voulais juste souli­gner cela. »

Publié le lundi 11 mai 2026 à 14:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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